Integrale maintient son recours contre le décret gouvernance

L'exécutif wallon a pourtant tout récemment revu sa copie et approuvé, en première lecture, un avant-projet de décret modifiant le fameux code de la démocratie locale et de la décentralisation. De quoi sortir de son champ d'application "un organisme ou une société qui, en vertu de la législation fédérale, fait l'objet d'un contrôle par l'Autorité des services et marchés financiers" (la FSMA). Autrement dit, l'objectif est qu'Integrale ne relève plus du décret gouvernance.