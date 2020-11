Integrale opte pour la poursuite des activités

Le conseil d'administration d'Integrale a décidé, lundi soir, de proposer à son assemblée générale la poursuite des activités de la compagnie . Après s'être réunis vendredi et dimanche soir, les quinze membres du conseil ont soutenu cette proposition à l'unanimité , fait assez rare pour être signalé.

On se souvient, en effet, des nombreux tumultes vécus par l'assureur depuis l'annonce de sa mise en vente par Nethys (qui en détient 71% des parts, plus 20% supplémentaires via son fonds de pension Ogeo Funds) à la fin du printemps. Ce lundi soir constituait la dernière limite pour soumettre ce dossier à la Banque nationale, qui a envoyé un commissaire spécial au sein de l'entreprise la semaine passée.