Integrale va augmenter son capital pour préparer sa vente

Le but de l'opération est de remettre le taux de solvabilité de l'assureur à flot. Comme le reste de l'économie, Integrale a souffert de la pandémie et de la crise économique qui en découle. Son taux de solvabilité est ainsi tombé sous la ligne de flottaison des 100%, soit le minimum requis et un obstacle rédhibitoire pour sa vente. La Banque nationale, son autorité de tutelle, a dès lors récemment demandé de renflouer le navire dans le cadre d'un plan de redressement.