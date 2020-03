Isabel Group lance le "ItsMe" des entreprises

La plupart des entrepreneurs ont déjà traversé cette expérience: après réception d'une commande conséquente de la part d'une autre société, encore faut-il savoir qui est habilité à approuver la transaction et à procéder au paiement. "Face à un bon de commande, un fournisseur est souvent amené à s'interroger: 'est-ce que cette personne peut signer l'opération?'", explique Bart Renard, VP Identity & Security d'Isabel Group.

Pour y remédier, le prestataire de services multibancaires lance TruliUs, le pendant "entreprises" de ItsMe, l'application qui permet aux particuliers belges de s'identifier et de signer des documents et transactions en ligne de manière sécurisée.

Gain de temps

"Actuellement, en entreprise, cela prend énormément de temps de vérifier si la personne qui a signé un document dispose d'un mandat pour ce faire", explique Jean de Crane. L' identification en ligne des entreprises n'en est qu'à ses balbutiements et les bases de données existantes, comme la Banque-Carrefour des entreprises, ne proposent que des informations statiques . "Actuellement, aucun outil ne permet de travailler sur l'identité numérique des entreprises."

Avec TruliUs, Isabel Group entend d'abord faire gagner du temps aux entreprises et simplifier des démarches souvent rébarbatives . La nouvelle solution proposée par le groupe a comme avantage de ne devoir introduire les données dans le système qu'une seule fois. L'authentification avec les autres entreprises qui utilisent la plateforme est alors immédiate.

Pour mener ce projet à bien, Isabel Group peut compter sur son expérience dans les services. Celle qui se revendique " principale fintech de Belgique " a été fondée il y a vingt-cinq ans par les quatre plus grandes banques du pays.

Si le nom d'Isabel Group ne vous dit rien, il en va sûrement autrement du système de paiement Zoomit , utilisé par un quart des ménages du royaume pour leurs domiciliations et qui fait partie de la douzaine de marques de l'entreprise. De la même manière, les comptables connaissent bien Codabox , employé par la moitié des fiduciaires du pays.

Processus lent

Isabel Group compte quelque 50.000 entreprises clientes actives, pour lesquelles elle gère 426 millions de transactions par an, avec un montant moyen de 7 milliards d'euros par jour. Avec TruliUs, elle vise un spectre beaucoup plus large de l'économie belge et ses quelque 630.000 entreprises.