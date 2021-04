Isabel Group prend pied en France

Clearnox offre des solutions de recouvrement des factures aux PME; Concrètement, la plateforme propose un suivi complet de la collecte des encours des clients, de quoi améliorer les trésoreries et la position de cash des sociétés. Et pour cause, on a vu avec la pandémie les délais de paiement croître de 10,9 à 18,6 jours; une tuile pour les PME.