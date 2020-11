Jack Ma, le patron d'Ant Group, convoqué à Pékin avant son IPO

Ant Group, société affiliée au mastodonte du commerce électronique Alibaba, doit placer jeudi pour plus de 34 milliards de dollars d'actions sur les places de Hong Kong et Shanghai, ce qui va constituer la plus importante IPO de tous les temps.

Un "entretien réglementaire"

Mais à quelques jours de l'événement, Jack Ma, toujours actionnaire principal d'Ant Group, ainsi que le président d'Ant, Eric Jing, et son directeur général, Simon Hu, ont été appelés ce lundi pour un "entretien réglementaire" avec des représentants de la banque centrale chinoise et des gendarmes de la bourse, du marché des changes et du secteur bancaire, ont annoncé les autorités dans un communiqué inhabituel.