Jan Van Autreve (NN): "Les Belges n'ont pas confiance en leur pension légale"

Après son marché domestique, le Japon, l’Espagne et la Pologne, la Belgique est l’un des principaux terrains de jeu du groupe néerlandais. Il y occupe ainsi la cinquième place sur le segment de l’assurance vie. Loin derrière AG Insurance, qui monopolise plus d’un quart du marché, NN est derrière KBC et talonne Ethias et AXA.