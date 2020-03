KBC donne un coup de pouce à une action Ageas massacrée

En bourse, l’année 2020 se révèle jusqu’à présent particulièrement déprimante pour l’action Ageas . Avec une chute de 30% depuis le mois de janvier (hors rebond de ce mardi), elle occupe la troisième position des plus fortes dégringolades au sein du Bel 20, derrière AB InBev (-38%) et le groupe bancaire ING (-36%).

Dividende et Covid-19

Depuis lors, la situation en Chine, premier foyer de l’épidémie de coronavirus, a alimenté l’anxiété des investisseurs. Il faut rappeler que près de 22% des bénéfices du groupe d’assurance proviennent de ce pays. "L’Asie représente de loin la plus grande inquiétude et plus particulièrement l’exposition à la Chine", estime l’analyste de KBC. "Les perspectives de taux d’intérêt plus bas et de mouvements sur les marchés pourraient toucher à la fois les bénéfices et le capital de solvabilité."