L'allié des courtiers Penbox lève 1,5 million d'euros

Forte de 150 courtiers conquis, la start-up bruxelloise de simplification de la collecte d’infos et de documents Penbox veut doubler de taille. Cap sur la Flandre, la France et la diversification.

Fondée fin 2019 , Penbox s'est donné pour mission de simplifier la collecte d’informations et de documents pour les processus, souvent complexes, du monde de l'assurance. En clair, elle permet à un courtier d'éviter de devoir affronter des pièces arrivant au compte-goutte, par e-mail ou via WhatsApp, pièces qu'il lui faut ensuite associer au numéro de sinistre, compresser, renommer, puis indexer dans son logiciel de gestion.

Elle lève 1,5 million d'euros auprès de l'invest régional Finance&Invest.brussels et des fonds privés Fortino et The Faktory Fund. Ce dernier n'est autre que le véhicule de soutien aux start-ups rassemblant le cofondateur d’EVS Pierre L'Hoest, le holding NomaInvest des familles Noël et Jolly, la SRIW ou encore le bras financier de l'État qu'est la SFPI, notamment.