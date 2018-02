L'app "Accountable" veut révolutionner la vie des indépendants

Les indépendants sont souvent débordés par leur gestion administrative et manquent souvent de visibilité sur leur situation financière. L'app Accountable, déjà disponible dans sa version bêta, promet de leur faciliter la vie en leur donnant une vision claire de leurs finances, à tout moment et en simplifiant leurs tâches administratives.

Faciliter la vie des indépendants en simplifiant leur gestion comptable, financière et administrative, c’est le but d’Accountable, une fintech fondée par Nicolas Quarré, Alexis Eggermont (deux anciens de Real Impact Analytics) et Hassan Ayed (ex PwC et à la tête d’une fiduciaire bruxelloise). L'application a remporté le prix du public pour la meilleure startup fintech au Fintech Belgium Summit en décembre dernier.