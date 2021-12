L'app belge Delta ajoute une corde à son arc

La start-up gantoise permet dorénavant à ses clients d'avoir un aperçu automatique et en direct de ses placements.

L'application mobile belge Delta, un portefeuille d'investissement numérique, annonce ce mardi ce qu'elle présente comme une première mondiale: la possibilité d'obtenir un aperçu en direct des rendements (actions, fonds et aussi cryptomonnaies) via son interface. Plus besoin d'encoder soi-même ses transactions, l'app s'en chargera d'elle-même grâce aux "broker account connections".

3 millions d'utilisateurs Delta revendique 75.000 utilisateurs en Belgique et quelque trois millions à travers le monde.

La start-up gantoise a été rachetée il y a maintenant deux ans par eToro, une des plus importantes plateformes de négociations en cryptomonnaies. L'entrée dans cette galaxie lui permet aujourd'hui de se targuer d'être "la première application au monde à offrir à ses utilisateurs un aperçu en direct des rendements de leurs actions, fonds et cryptocoins".

"Plus personne n'a besoin de jongler avec différentes applications boursières et crypto. Delta est le seul à donner un aperçu direct et complet de tout ce qui se trouve dans vos portefeuilles d'investissement", se félicite Nicolas Van Hoorde, CEO de Delta.

L'application a dorénavant la possibilité de se connecter à plus de 5.000 banques et courtiers. Les ambitions de la start-up ne s'arrêtent pas là. "À l'avenir, nous voulons qu'il soit possible d'ajouter à la gamme des investissements tels que l'art et l'immobilier, afin que les utilisateurs puissent avoir un aperçu instantané de vraiment tout ce dans quoi ils investissent via notre application", ajoute le patron.