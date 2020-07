L'assurance aura besoin du public pour couvrir les risques

Personne n'a vu venir la pandémie qui a frappé la planète depuis l'hiver dernier. Sûrement pas les compagnies d'assurance et de réassurance en tout cas. Ce type de risque n'était que très rarement couvert dans l'écrasante majorité des produits.

Alors que l'économie tente péniblement de redémarrer, Lloyd's of London, un des plus gros acteurs mondiaux du marché de la (ré)assurance, propose trois cadres pour "construire une future résilience", notamment en renforçant les partenariats entre le secteur privé et les autorités publiques.