L'assurance auto télématique reste discrète en Belgique

Pourtant, les produits ayant recours à cette technologie ne sont pas très répandus en Belgique. P&V figure parmi les pionniers. La compagnie a lancé ses premières solutions en la matière il y a plus d’une dizaine d’années. Depuis deux ans, elle propose "weCover", une assurance automobile plus particulièrement destinée aux jeunes conducteurs de moins de 26 ans.

Améliorer la prévention

"Les clients qui le souhaitent voient leur véhicule équipé d’un boîtier qui va nous transmettre une masse de données : trajets, comportement, vitesse, etc.", explique Patrick Schoofs, Manager Business Development Mobility de P&V. "Ces données vont permettre une variabilité sur la prime , en fonction du moment pendant lequel le conducteur roule et du nombre de kilomètres parcourus", ajoute David Destappes, Directeur Business Development de la compagnie.

Ce mois-ci, AG Insurance a lancé un projet test baptisé "Safety and More" en collaboration avec la compagnie d'assistance Touring et l'opérateur mobile Proximus. Pendant trois ans, le comportement au volant d'un groupe pilote composé de 1.000 jeunes conducteurs va être analysé via la solution ConnectMy.car.