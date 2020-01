L'assureur Ethias plus sélectif dans ses investissements

La liste compte désormais 637 entreprises exclues (contre 207 en 2019) ainsi que 87 pays (contre 69 l’année dernière). Ethias n’investira plus dans les entreprises qui émettent trop de gaz à effet de serre, celles actives dans l’extraction de pétrole et gaz conventionnels (énergies fossiles) et non conventionnels (sables et schistes bitumeux) ou encore dans la production d’électricité non durable, détaille l’assureur.