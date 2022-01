Jeu, set et match. Selon toute vraisemblance, l'assureur Integrale va être mis en liquidation et les actionnaires vont être appelés à élire un liquidateur ou un collège de liquidateurs, peut-on lire dans l'ordre de jour de l' assemblée générale extraordinaire d'Integrale qui se tiendra le 12 janvier prochain dans les bâtiments qui abritent VOO. Une partie des obligataires , qui a tenté de s'opposer à la vente de l'assureur liégeois à VOO, regrette cette liquidation .

"Cette décision laisse un goût très amer aux détenteurs d'obligations subordonnées que nous représentons", nous a déclaré Pierre Nothomb , Partner chez Deminor. "Ces investisseurs, grands institutionnels étrangers pour la plupart, ont fait confiance à la place financière belge en souscrivant un emprunt obligataire en 2013", précise encore Pierre Nothomb, qui rappelle au passage qu' Integrale était détenue par un actionnaire public (Nethys) et qu'elle était contrôlée par la Banque Nationale de Belgique (BNB).

"Il fallait effacer toute trace du naufrage d'État, effacer les traces de cette gouvernance défaillante , de l'échec de son contrôle prudentiel, de la responsabilité de la BNB et du gouvernement wallon", explique le Partner de Deminor avant d'assurer que ses clients ne sont plus prêts à investir en Belgique .

La justice bruxelloise renvoie le dossier à Liège

La vente d'Integrale à Monument Re avait été l'occasion d'assister à quelques passes d'armes entre différents groupes d'obligataires et les administrateurs provisoires d'Integrale. Dans un premier temps, la Mutualité Générale de l'Éducation Nationale (MGEN) avait tenté d'obtenir la suspension de la vente d'Integrale en attendant que la justice se prononce sur le fond de l'affaire. Les obligataires demandaient plus de clarté sur les conditions de la vente à Monument Re, estimant qu'une offre faite par le fonds River Rock était plus avantageuse. Au début du mois de novembre, le tribunal de l'entreprise de Liège avait rejeté cette demande.