L'assureur Prudential confirme sa scission en deux groupes distincts d'ici la fin de l'année

Prudential, première compagnie d'assurances du Royaume-Uni, a confirmé mercredi sa scission effective en deux groupes pour le dernier trimestre. Les activités européennes d'une part et asiatiques et américaines d'autre part seront logées dans deux sociétés différentes.

La société, qui conservera le nom de Prudential, englobera les activités d'assurance et d'épargne dans des marchés en croissance comme l'Asie et les Etats-Unis. L'autre entreprise, qui sera baptisée M&G, regroupera la gestion d'actifs, l'assurance et l'épargne en Europe et au Royaume-Uni. Dans les faits, Prudential sera une société cinq fois plus grosse que M&G en termes de valorisation, expliquait en début de semaine le Financial Times en s'appuyant sur une note de la banque Citigroup.