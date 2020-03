L'ex-Dexia français passe dans le giron de la Caisse des dépôts

Pôle financier public

L'opération avait déjà été annoncée il y a un peu plus d'un an et permet à l'État français de se désengager de la structure et de progresser dans la construction de son grand pôle financier public. Celui-ci doit réunir, au sein de la Caisse des dépôts, La Poste, la Banque Postale, CNP Assurances et la Sfil. En procédant de la sorte, les autorités françaises veulent transformer La Poste en un bancassureur public avec un ancrage local fort et la rendre moins dépendante du courrier.