L'ex-patron de Verlinvest lance de nouvelles flèches vers l'Inde

Frédéric de Mévius devient le principal actionnaire de Venturi Partners, un nouveau fonds d’investissement qui se concentrera sur des entreprises en croissance indiennes et asiatiques. Venturi sera dirigé par un de ses anciens collaborateurs.

Verlinvest est le véhicule d’investissement de la famille de Spoelberch , actionnaire familial historique du groupe AB InBev. Jusqu’à la fin 2018, la famille de Mévius en était également actionnaire et Frédéric de Mévius était actif dans la société depuis près d’un quart de siècle.

Ces dernières années, la société d’investissement s’est souvent retrouvée à la une des médias pour ses investissements en Inde. On trouve notamment dans son portefeuille les entreprises indiennes Sula Vineyards (le plus grand domaine viticole du pays), le producteur de sauces Veeba et la "licorne" Byju’s (formations en ligne), dont la valorisation a connu une croissance exponentielle ces dernières années.