L'impact du coronavirus se fera sentir en 2021 chez les assureurs

"2019 n'intéresse plus personne." C'est ainsi qu'Hilde Vernaillen, la CEO de P&V et toute fraîche présidente d'Assuralia, entame le commentaire des résultats annuels de sa compagnie. Pourtant, ceux-ci s'avèrent globalement positifs. Le groupe coopératif a ainsi vu ses activités Vie (+4,2%) et Non-Vie (+2,8%) croître, tandis que son ratio de Solvabilité II atteignait 182% au 31 décembre dernier.