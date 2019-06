L'insurtech Qover récolte 8 millions pour se développer en Europe

Ils avaient déjà levé 7 millions d’euros, en deux temps, depuis le lancement de leur start-up en 2016. Quentin Colmant et Jean-Charles Velge (36 ans chacun), les cofondateurs de l’insurtech Qover, viennent de doubler la mise avec la levée de 8 millions d’euros supplémentaires.

Les huit millions d'euros levés par Qover proviennent de trois sources: Alven (un des principaux fonds français de capital-risque), Portag3 Ventures (le fonds fintech développé par Paul Desmarais III, la nouvelle génération du partenaire canadien d’Albert Frère) et enfin le fonds Anthemis , une référence en fintechs qui, précédemment, avait déjà injecté 5,5 millions d’euros dans Qover.

Tous ces financeurs de la fintech ont rejoint les business angels belges de la première heure, à savoir Belcube (Jean Zurstrassen, Grégoire de Streel, Harold Mechelynck et Thierry Pirson) et de Callataÿ & Wouters Ventures .

Scale-up en Europe

À quoi vont servir ces 8 millions d’euros additionnels? "Nous avons trois objectifs" , répond Quentin Colmant. "Un, poursuivre notre phase de scale-up en Europe après les premiers gros contrats décrochés via Deliveroo pour qui nous servons huit pays. Deux, continuer à développer notre plateforme technologique et, enfin trois, recruter quelques talents clefs qui nous manquent encore." Qover emploie actuellement une trentaine de personnes dans ses bureaux du centre-ville bruxellois.

"Hacking insurance" est le slogan de la jeune firme. Son truc, c’est de découper les produits classiques d’assurance en sous-produits plus ciblés et de faire varier la durée de la couverture, à la demande.

Pour Deliveroo par exemple, "nous assurons les coursiers lorsqu’ils sont loggés sur l’application Deliveroo et pour la durée de leur travail, puis pendant une heure après la déconnexion" , situe Quentin Colmant. "Notre tarification se fait à l’heure. C’est notre technologie – et notre réactivité – qui permet ces possibilités."

Qover conçoit des produits pour le compte de tiers, bien qu’elle ait récemment lancé un produit en direct (Nomad Assistance, une assurance voyage). L’insurtech travaille notamment pour Immoweb (assurances locataire et loyer garanti), Accountable (simplification comptable, financière et administrative pour indépendants), i-Lance (référencement et recrutement de freelances) ou encore Mozzeno (financements entre particuliers). Une assurance vélo devrait, notamment, sortir de ses serveurs un de ces quatre matins.