La branche 23 a augmenté de 43,5% en un an

Par ailleurs, les assurances- groupe et les produits de la branche 23 augmentent . " On constate que la volonté d’investir dans les fonds revient ", analyse Hans De Cuyper . Ainsi, les fonds d’investissement (branche 23) ont augmenté de 43,5% en un an pour 3,1 1 milliard d’euros.

Les assureurs ont enregistré 343.315 accidents de roulage l’an dernier. C’est quasi 10% de moins qu’en 2010. La fréquence plus faible des sinistres signifie que les assureurs doivent faire réparer les voitures moins souvent. Cela signifie-t-il que les primes vont baisser à l’avenir? "Une baisse de la prime automobile n’est pas en vue. Les coûts moyens de réparation sont plus élevés, répond le président d’Assuralia. Les voitures sont devenues des ordinateurs mobiles et donc plus difficiles à réparer. Le taux horaire du garage a augmenté de 30% en 9 ans. Dans le passé, un pare-chocs n’était qu’un morceau de plastique. Maintenant, le plastique est plein de technologie."