La cassation de la dernière chance pour les 600 assurés vie d'Assubel (Allianz)

Pas de dédommagement

Au pénal, les principaux responsables de la compagnie ont été condamnés de façon définitive pour, entre autres, faux et usage de faux et escroquerie. Fort de cet état de fait, les assurés vie, défendus depuis le début de l’aventure par Emmanuel De Wagter, s’étaient tournés vers les juridictions civiles pour obtenir un dédommagement. Depuis, il y a eu trois arrêts d’appel, trois cassations et un désistement, mais toujours pas l’ombre d’un centime de dédommagement. Et, la vie ayant fait son office, des assurés s’estimant lésés par Assubel ne sont plus de ce monde. "J’ai repris l’instance de mon père. Je le fais pour lui", nous a confié un homme à la sortie de l’audience. Entre découragement et volonté d’aller au bout, les assurés se serrent les coudes comme ils peuvent.