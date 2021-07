La douloureuse liquidation de Private Insurer

Moins d’un an après son acquisition, P&V doit enterrer Private Insurer. Nous avons pu nous entretenir avec trois de ses victimes.

L’assureur bruxellois Private Insurer, spécialisé en assurances-investissements pour particuliers fortunés, offrait, via un réseau de 200 courtiers, des assurances liées à des fonds de placement de type Branche 23 à plus de 2.500 clients en Belgique, pour un total de 1 milliard d’euros d’actifs. Bon nombre de ces clients ont été floués. Certains se sont vu proposer des investissements risqués ayant entre-temps perdu toute leur valeur. D’autres ont utilisé les possibilités fiscales des produits de Branche 23, dont l’exonération du précompte mobilier de 30% sur les dividendes. Vu que les règles n’ont pas été respectées, ils pourraient se retrouver face à une facture astronomique à la suite de la régularisation que le repreneur P&V leur impose.

1. "Nous avons dû ajouter de l’argent à notre héritage de 400.000 euros."

Le projet gantois pour chats errants Kat Zoekt Huis et le refuge pour animaux De Zonnegloed à Vleteren ont hérité d’un portefeuille de type Branche 23 chez Private Insurer, de la part d’un sympathisant en phase terminale d’une maladie incurable. Ce portefeuille de plus de 400.000 euros d’investissements aurait permis à l’association de créer un refuge. Mais après le versement des droits de succession sur le portefeuille – évalués par Private Insurer –, des problèmes sont rapidement apparus avec les fonds et les obligations, explique Evy Baert, administratrice de Kat Zoekt Huis. "Un conseiller m’a prévenu que cela sentait mauvais."

Cinq ans plus tard, non seulement les investissements avaient totalement perdu leur valeur, mais le portefeuille se trouvait dans le rouge. Baert se pose des questions sur les investissements risqués ayant été vendus à la personne malade qui n’avait aucune expérience en investissement. En 2018, la valeur des obligations Merit Rome 1 a soudain été ramenée à zéro, contre 230.000 euros l’année précédente. L’investissement Numitor Covered Bond Fund, qui investissait dans l’immobilier allemand, valait 134.000 euros en 2017. En 2020, il valait à peine 1.250 euros.

Baert ne l’a découvert qu’après que l’assureur et le courtier l’ont menée en bateau pendant des années, malgré des dizaines de mails et de coups de téléphone. Les obligations semblaient liées à un projet immobilier raté en Roumanie. "Lorsque j’ai demandé des explications, j’ai reçu un document de 100 pages en roumain et le nom du curateur roumain. Pourtant, tout d’un coup, 17.000 euros de frais juridiques du passé ont été facturés, sans la moindre preuve que la personne – entre-temps décédée – ait donné son accord."

"Par manque de moyens, nous n’avons pas pu les poursuivre en justice." Evy Baert Administratrice de Kat Zoekt Huis

Private Insurer a également refusé de payer la prime de couverture décès de 25.000 euros mais a continué à facturer des primes pour cette assurance. Malgré les pertes au niveau du portefeuille, Private Insurer a continué à facturer tous les trimestres 900 euros de frais de gestion et les 25.000 euros de cash de 2017 ont également disparu. Fin 2019, la valeur du portefeuille était négative.

"Par manque de moyens, nous n’avons pas pu les poursuivre en justice. Chaque tranche de 100 euros représente un chat en moins que nous pouvons stériliser", explique Baert. Les demandes adressées à la FSMA n’ont rien donné, mais l’ombudsman a confirmé que la couverture décès de 25.000 euros devait être payée. La police a alors été clôturée et les deux associations ont finalement reçu 25.000 euros à titre de "geste commercial".

2. "Mon investissement de 600.000 euros est parti en fumée."

Via une connaissance, un indépendant qui a souhaité garder l’anonymat a été mis en contact avec un courtier "qui vendait de bons investissements". Après plusieurs entretiens, il a investi ses économies dans quelques produits "non risqués". 600.000 euros ont été placés dans le fonds australien LM, qui investissait dans l’immobilier, et 300.000 euros ont été investis dans des fonds Numitor d’immobilier allemand.

"Quelques semaines plus tard, le courtier était devant ma porte avec des documents de Private Insurer que je devais signer d’urgence. Les documents étaient préremplis et comprenaient des profils d’investisseur. Je ne voulais pas signer parce qu’il n’avait jamais été question de Private Insurer et d’assurances, mais je n’ai finalement pas eu le choix, car l’argent avait déjà été transféré."

"J’ai ensuite reçu la visite des vendeurs pour me dire qu’ils s’étaient rendus en Australie et que les choses se passaient de manière fantastique. Quelques semaines plus tard, j’ai reçu une lettre de Private Insurer m’indiquant que la société était en faillite", raconte l’indépendant. Entre-temps, les frais de gestion et des milliers d’euros de frais d’avocats ont été prélevés de la partie en cash de la police. "Ils retiraient de l’argent de mon compte sans que je puisse les en empêcher."

"Je pensais que les vendeurs d’investissements et d’assurances étaient contrôlés, mais dans ce cas, il n’y avait personne dans la boutique." Un indépendant client de Private Insurer

L’investissement dans LM a disparu en fumée, et celui dans Numitor a perdu une partie importante de sa valeur. Les vendeurs ont disparu du paysage. Private Insurer a refusé de reconnaître la moindre responsabilité et a indiqué ne pas connaître ces vendeurs. "Mais dans ce cas, comment suis-je devenu client ?" se demande l’indépendant en soupirant. Il s’est adressé à la justice de Hasselt, mais n’a rien obtenu. "Je pensais que les vendeurs d’investissements et d’assurances étaient contrôlés, mais dans ce cas, il n’y avait personne dans la boutique."

3. "J’ai toujours agi de bonne foi, mais aujourd’hui, je me retrouve fraudeur."

Un manager expérimenté en bourse a été séduit par les possibilités offertes par les assurances Branche 23 en matière de succession et de fiscalité. "Les produits étaient exonérés de précompte mobilier sur les dividendes, mais étaient soumis à des frais de gestion et à la taxe sur les assurances. Dans mon cas, le résultat final était positif." Il a placé son portefeuille d’actions individuelles et d’obligations – d’une valeur de quelques centaines de milliers d’euros – dans un produit de la Branche 23.

"Au final, j’ai pu gérer moi-même mon portefeuille, mais on me facturait chaque année de 10.000 à 15.000 euros de frais de gestion." Un manager client de Private Insurer

"Mais lorsque P&V a repris l’entreprise, ce n’était tout d’un coup plus possible et j’avais besoin d’un gestionnaire privé. On m’a annoncé que, depuis des années, je n’étais pas en règle d’un point de vue fiscal, alors que Private Insurer m’avait encouragé à opter pour cette construction et avait facilité sa mise en place", explique le manager. "Au final, j’ai pu gérer moi-même mon portefeuille, mais on me facturait chaque année de 10.000 à 15.000 euros de frais de gestion."

" J’ai toujours agi de bonne foi, mais aujourd’hui, ils disent que je suis un fraudeur." Le manager n’accepte pas le fait que P&V ait introduit en son nom une demande de régularisation. "Cela signifie que je vais devoir payer le précompte mobilier de plusieurs années plus une amende. Cet argent sera prélevé sur la police. C’est une véritable honte, car il n’est même pas certain qu’une régularisation soit nécessaire."

Il se pose aussi des questions sur le précompte mobilier qui, avant 2015, a été intégralement reversé dans la police. Ensuite, Private Insurer n’a reversé que 80 ou 40%. Je n’ai jamais pu obtenir la moindre explication." "Entre-temps, je suis pris en otage vu que je ne peux pas mettre fin à la police", poursuit le manager. "Depuis janvier, j’essaie d’investir un montant important en bourse, mais ils refusent. Depuis, le marché boursier a augmenté de 15%."

Le "petit bijou" s’est effondré en quelques mois

Le secteur financier se demande comment le grand assureur P&V a pu se tromper à ce point sur Private Insurer. En rachetant cet acteur de niche, cette coopérative d’assurance de la mouvance socialiste souhaitait se renforcer dans le segment de la Branche 23, en d’autres termes, des portefeuilles d’investissement liés à une police d’assurance. Mais immédiatement après l’acquisition, l’assureur P&V s’est rendu compte de l’existence d’irrégularités.

Les problèmes ont longtemps été passés sous silence, jusqu’à ce que nous fassions état, en février, de perquisitions dans le cadre d’une enquête judiciaire sur des investissements ayant perdu toute leur valeur chez Private Insurer. Quelques jours plus tard, P&V communiquait son intention de liquider Private Insurer. Début juin, la CEO Hilde Vernaillen a annoncé que P&V avait tiré un trait sur Private Insurer et avait comptabilisé une perte nette de 52 millions d’euros.

Investissements douteux

L’auditeur KPMG souligne que le portefeuille de Private Insurer comprenait des investissements illiquides. Au moment de l’acquisition, ils ont été évalués à 176 millions d’euros, mais KPMG indique qu’il lui est impossible de confirmer ce chiffre.

Une enquête dans le secteur révèle que les problèmes de Private Insurer ne sont pas l’effet du hasard. Cela fait longtemps que les polices de clients comprenaient des investissements douteux, entre autres dans Quality Investments, qui a investi dans des "life settlements" américains, un produit risqué qui rapporte de l’argent lorsque les personnes assurées décèdent plus tôt qu’attendu. Après que des centaines d’investisseurs belges ont perdu leur argent, Private Insurer s’est présenté comme défenseur des personnes flouées. "Le patron, Jean-François Lycops, s’est même rendu aux Etats-Unis, s’est beaucoup impliqué dans le suivi des dossiers judiciaires et a permis aux clients de récupérer une partie de leur argent", explique un courtier. Lycops s’est refusé à tout commentaire.

C’est en 2004 que le discret conseiller fiscal et Barbara De Beurme – deux anciens du consultant PwC – ont fondé Private Insurer, spécialisé dans des produits de Branche 23 pour un public de banque privée. Private Insurer se présentait comme une alternative belge aux très populaires "fonds dédiés" luxembourgeois. Ces assurances vie – qui comprennent une sélection personnalisée de produits d’investissement – rapportent une double commission aux vendeurs. Elles étaient également le terrain de jeu de la société gantoise Optima, tombée en faillite.

"En ce qui me concerne, je considérais Private Insurer comme un petit bijou. Les polices étaient beaucoup plus intéressantes pour les clients que les solutions standard d’autres sociétés", explique le courtier anversois Philippe Van Dooren, qui vend des produits de Private Insurer depuis 2014. Il est particulièrement mécontent de P&V. "C’est la deuxième fois qu’il nous fait ce coup-là. Quelque chose de comparable s’est produit en 2012, lors de la liquidation de sa filiale luxembourgeoise Euresa Life. Aujourd’hui, je dois à nouveau trouver une solution pour les grands portefeuilles de certains clients."

"Certains clients ont été floués. C’est pourquoi les investisseurs doivent se voir rembourser la totalité de leurs investissements plus les frais." Jeroen Raskin Monard Law

Le courtier parle surtout des produits de Branche 23, qui comprennent des fonds traditionnels. Mais chez Private Insurer, les vendeurs pouvaient pratiquement transférer tous types d’investissements dans les polices. De nombreux clients de très longue date détiennent des "produits exotiques" en portefeuille, sur lesquels ils ont enregistré de lourdes pertes. Nul ne peut dire qui, du vendeur ou de la compagnie d’assurance, porte la plus grande responsabilité dans ce désastre.

"Certains clients ont été floués. C’est pourquoi les investisseurs doivent se voir rembourser la totalité de leurs investissements plus les frais", estime l’avocat Jeroen Raskin (Monard Law), qui représente des personnes lésées. Son confrère Laurent Arnauts (Watt Legal), qui représente également des dizaines de plaignants, a introduit une action en justice il y a deux ans avec constitution de partie civile.

Régularisation fiscale

Pour d’autres clients, il est possible que leur police ne soit pas conforme aux règles fiscales en vigueur. Il s’agit pour la plupart de clients ayant transféré un portefeuille d’investissement dans un contrat d’assurance. Private Insurer encourageait ce genre de pratique. Chez P&V, on estime que ce n’est pas conforme aux règles de la Branche 23 et l’assureur a dès lors introduit des demandes de régularisation, ce qui pourrait se traduire par des remboursements de centaines de milliers d’euros à l’administration fiscale. "Nous estimons que l’assureur n’a pas le droit d’introduire lui-même des demandes de régularisation", estime Gerd Goyvaerts (Tiberghien), un des nombreux avocats de cabinets renommés qui travaillent sur le dossier. En mai, ils ont déjà remporté quelques victoires en référé.

P&V a refusé tout commentaire sur les régularisations. Un porte-parole souligne que ce sujet n’est pas lié aux investigations en cours sur un investissement spécifique. "Cela date d’avant la reprise par P&V."