La famille Boël monétise (encore) sa pépite indienne

Et pour cause, grâce à ses contenus vidéo et interactifs de formation et de préparation aux examens, Byju's a le vent en poupe: elle compte à ce jour quelque 57 millions d'inscrits, pour 3,5 millions d'abonnés payants. De quoi lui permettre d'enregistrer un chiffre d'affaires de 370 millions de dollars à la fin mars, contre 210 l'année précédente. Et autant dire que la crise du coronavirus aura été un accélérateur: au rythme actuel, la société vise le milliard de dollars de revenus pour la fin de cette année.