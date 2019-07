La famille Spoelberch injecte des millions dans un véhicule pharma

En 2007, les familles Spoelberch et Van Damme, actionnaires du géant ABInBev, avaient investi dans UCB . Ensemble, elles détenaient 2,87% des parts du groupe. On parlait alors d'une diversification du portefeuille d'investissements. Les deux familles avaient investi via un véhicule financier luxembourgeois, Pharmahold, et sa filiale belge Cosylva. Pour cette opération, les Spoelberch et les Van Damme s'étaient concertés avec la famille Berghmans, propriétaire du groupe carrier Lhoist. Cette dernière détenait via Compar Finance 0,98% d'UCB.