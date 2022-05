C'était une première: en 2021, l'Ichec, l'ULB et l'UNamur s'associaient afin de lancer une "master class" en finance durable. Le programme vient de s'achever et repart pour un second tour. En attendant la rentrée, L'Echo a sondé la première fournée de ces étudiants qui n'en sont pas vraiment.