La fintech Bux prépare son arrivée en Belgique

L'application de trading mobile gratuite Bux Zero prépare son arrivée en Belgique. Dévoilée par BusinessAM, l’information a été confirmée au Tijd. Alors qu’elle a déjà été déployée en Allemagne, en Autriche et, cette semaine, en France, aucune date de lancement en Belgique n’a cependant été communiquée. "Ce ne sera pas pour les semaines à venir", a indiqué une porte-parole.

Bux entend rendre l'investissement plus accessible aux jeunes "grâce à des applications branchées et colorées". La société ne facture aucune commission pour une sélection limitée d’actions populaires. L'entreprise gagne de l'argent grâce à d'autres services plus sophistiquées pour des investisseurs professionnels. Les ordres sont exécutés et déposés par son partenaire ABN Amro.