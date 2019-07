La fintech UnifiedPost prépare son entrée en Bourse

Une machine à acquisition

Des reprises, des reprises, et encore des reprises. Les acquisitions figurent tout en haut de la "to do list" de Hans Leybaert, fondateur et CEO d’UnifiedPost. Depuis quelques années, cette entreprise technologique connaît une forte croissance et a procédé à de nombreuses acquisitions.

Mais Hans Leybaert ne compte pas en rester là. Il souhaite acquérir de nouvelles parts de marché, maintenant que la législation sur les paiements (PSD2) et le respect de la vie privée (RGPD) est en pleine évolution. "Nous devons aller vite. Nous souhaitons être présents dans toute l’Europe", avait-il déclaré il y a quelque temps.

Jusqu’à présent, UnifiedPost a pu compter sur l’appui d’investisseurs privés, de fonds de capitaux à risque et de deux sociétés d’investissement publiques (la société flamande PMV et la Société fédérale de participations et d’investissement ou SFPI). Pour accélérer sa croissance, elle songe depuis quelque temps à entrer en Bourse. Hans Leybaert Post compte cependant conserver 25% des actions, ce qui porterait sa participation et celle de son personnel à 55%.

La société a commencé ses activités dans le secteur du traitement de documents, qui fait encore partie de ses activités clés. L’autre pilier porte sur les solutions de paiement. UnifiedPost offre aussi une série de services à valeur ajoutée, comme la vérification d’identité.

De nombreux Belges utilisent ses services sans le savoir. UnifiedPost dispose d’un contrat sectoriel avec des sociétés d’intérim dans notre pays pour traiter les documents du personnel intérimaire. La société compte également parmi ses clients des compagnies d’assurance et des sociétés de leasing. Son portefeuille comprend de nombreuses PME, mais aussi des groupes comme DHL, Swift, Q8, Boskalis et le fournisseur d’informations Reuters.