La fintech européenne s'envole, mais la Belgique reste à la traîne

En effet, sur le même temps, les investissements dans la fintech sont passées de 71,6 millions d'euros en 2020 à 38,3 millions d'euros cette année. Plus de la moitié de cette somme ayant été levée par Qover. Bref, non seulement les start-ups belges ne captent qu'une portion congrue de l'immense gâteau à l'échelle continentale, mais de plus, cette part s'amenuise. "Pendant qu'Elon Musk s'envole pour l'espace, on l'observe depuis la montgolfière", commente ironiquement Jean-Louis Van Houwe, président de FinTech Belgium.