La gestion de patrimoine également à l'heure de la vente à distance

La question s'est posée avec d'autant plus d'acuité que la mortalité remet en cause la gestion patrimoniale . "Pouvoir effectuer ses démarches à distance permet de rassurer le client, alors que la transmission redevient une priorité", fait valoir Nicolas Demarest.

Le segment des assurances est fortement réglementé et souscrire un nouveau contrat n'est pas toujours une sinécure. La compagnie doit notamment contrôler l'identité du client et l'origine des fonds dans le cadre des lois antiblanchiment.

Nouvelle relation client

Pour ce faire, la compagnie utilise un système acheté à un partenaire tiers qui procède à l'identification via l'envoi d'un code et l'envoi d'une signature électronique. Le client ne doit plus se rendre chez son courtier ou son gestionnaire d'actifs, tandis que ses informations sont cryptées et stockées.