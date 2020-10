La maison mère de Travelex reprise par un fonds dirigé par un Belge

Le groupe émirati Finablr, connu chez nous pour les bureaux de change Travelex, a accepté l'offre de rachat de Prism, cofondé par le Belge Guy Rothschild.

Bouffée d'oxygène en vue du côté de Finablr, connu chez nous pour ses bureaux de change Travelex? Le groupe émirati, entaché par un scandale comptable d'ampleur, a en tout cas accepté une offre de rachat dans le cadre d'un deal qui, selon ses dires, ouvre "un nouveau chapitre" de son histoire, a-t-on appris ce mercredi.

"Nous entrons désormais dans un nouveau chapitre de notre histoire." Bhairav Trivedi CEO de Finablr

A la manœuvre, l'on retrouve le fonds d'investissement Prism Advance Solutions, cofondé en novembre dernier, selon le Times et le FT, par le Belge basé en Suisse Guy Rothschild. Dirigeant d'une boîte de consultance helvétique, ce financier a travaillé dans la pharma, l'industrie technologique, l'agroalimentaire, et, enfin, pour le compte du fabricant de poussettes britannique Maclaren.

Et si le concerné n'a pas donné suite aux sollicitations de la presse au sujet de l'opération, il s'est par contre félicité par voie de communiqué de la "première transaction commerciale majeure entre les Émirats arabes unis et Israël" depuis la normalisation le mois dernier des relations entre les deux ennemis jusqu'alors. Dont l'objectif est simple: fournir un fonds de roulement au groupe et lui permettre de restructurer ses dettes.

Du reste, aucun détail financier n'a filtré par ailleurs. Tout au plus apprend-on que Prism est détenu majoritairement par London Commodity Traders, dont le seul administrateur, Amir Nagammy, est CEO du nouveau propriétaire de Finablr, Prism.

Le nom de l'intéressé avait circulé dans le cadre de l'affaire des "Panama Papers", du nom de cette fuite de plus de 11,5 millions de documents confidentiels, détaillant des informations sur plus de 214.000 sociétés offshore ainsi que leurs actionnaires.

L'opération devra désormais recevoir l'aval des autorités régulatoires compétentes pour se concrétiser, vraisemblablement, endéans les quatre semaines, entend-on.

Dirigé depuis la Suisse

Mais qui donc est ce Prism? Difficile de s'en faire une idée précise. Sur son site internet, il est fait état d'une "plateforme internationale unique" qui "s’efforce de créer et de faire partie du futur parcours de réussite des principaux entrepreneurs de la région du golfe Persique".

Son siège se trouve dans la ville de Zoug, en Suisse, qui se situe à égale distance entre Lucerne et Zurich.

Pour le reste, les informations se font rares. Et ce, malgré une mission de taille qui attend la société. Car s'il y a bien une certitude, c'est que la situation dans laquelle Finablr se retrouve aujourd'hui est loin d'être rose.

Acteur dans la tourmente

Et pour cause, coté à Londres jusqu'en début d'année encore – avec une capitalisation boursière de 4,2 milliards de livres sterling –, le groupe émirati fondé par l'entrepreneur indien BR Shetty (à l'origine du groupe hospitalier NMC Health, aujourd'hui dans la tourmente) avait vu sa cotation suspendue en mars. Le mois suivant, il dévoilait pour environ 1,3 milliard de dollars de dettes auparavant non divulguées.

1,3 milliard $ Un mois après avoir vu sa cotiation suspendue en mars, Finablr dévoilait pour 1,3 milliard de dollars de dettes auparavant non divulguées.

Un cabinet d'avocats avait alors été mandaté pour enquêter sur d'éventuels actes répréhensibles et des vols au sein du groupe de paiements.

Opérations belges préservées

De même, la filiale UAE Exchange, spécialisée dans le transfert de fonds et basée à Abu Dhabi, avait été placée sous la supervision de la banque centrale des Emirats arabes, quand son service le plus connu chez nous, Travelex, l'un des plus grands fournisseurs de devises au Royaume-Uni, avait lui été placé sous l'administration de PwC en août.

Une opération qui avait réduit à l'époque à peau de chagrin la relation unissant Travelex et sa maison mère Finablr, puisqu'elle avait amené au rachat de cette branche d'activité par un véhicule spécial, Travelex Acquisitionco Limited, contrôlé par ses créanciers. Ce qui avait permis de réinjecter quelque 84 millions de livres sterling (soit près de 92 millions d'euros) dans la machine, sauvant tout de même 1.800 emplois au Royaume-Uni, quand 1.300 passaient à la trappe, de même que les quelque 3.635 autres dans le monde, en ce compris en Belgique.

10 implantations Travelex est présent dans dix endroits du pays, notamment à Zaventem, à Liège ou à Gand où est situé son siège en Belgique.

Il s'agit d'un développement important puisque l'entreprise spécialisée dans les services de change emploie tout de même un peu plus d'une cinquantaine de personnes chez nous, à en croire ses comptes à la BNB, de même qu'elle compte à ce jour dix bureaux de change en Belgique, aussi bien au nord qu'au sud du pays. Son siège belge est installé à Gand.