La pandémie touchera plus le portefeuille financier que la sinistralité des assureurs belges

Les Lloyd's of London chiffre la facture "covid-19" des assureurs mondiaux à plus de 200 milliards de dollars. Aucun chiffre n'est disponible pour la Belgique, mais la fédération patronale affirme que la facture la plus importante ne sera pas celle des indemnisations.

Les Belges vs les déboires des marchés

Les acteurs belges seront aussi confrontés à des indemnisations, mais pas d'une ampleur catastrophique. Et pour cause, le risque de pandémie est très exceptionnellement couvert par les assurances voyages ou événements.

Tous n'échappent pas au couperet

Les assureurs qui pourraient être le plus affectés sont ceux actifs dans l'assurance hospitalisation ou funérailles, mais surtout des assureurs crédit. Ces derniers offrent une couverture contre l'insolvabilité de débiteur d'une facture. "Ce secteur fait face à une tempête, même si des mesures particulières ont été décidées avec le gouvernement." L'assureur crédit s'est engagé à ne pas réduire la limite accordée même si le risque de défaut de paiement est plus important, de quoi sécuriser les échanges commerciaux.

"Ce qui rend cette pandémie unique, c'est non seulement l'impact humain et social mais également le choc économique."

Et John Neal, CEO des Lloyd's of London de conclure: "ce qui rend cette pandémie unique, c'est non seulement l'impact humain et social, mais également le choc économique", avec une explosion du chômage, des faillites et un effondrement du produit intérieur brut dans de nombreux pays.