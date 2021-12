La plateforme crypto NYDIG lève un milliard de dollars

La plateforme d'échange de cryptomonnaies NYDIG a annonce ce mardi avoir levé 1 milliard de dollars lors de son dernier tour de table. La société, qui compte parmi ses partenaires certaines des plus grandes banques de Wall Street, avait une valorisation évaluée à plus de 7 milliards de dollars au cours du tour. Plusieurs actionnaires déjà présents ont remis au pot, notamment Morgan Stanley.

L'injection de capitaux constitue le deuxième plus gros accord de capital-risque lié à la crypto ou à la blockchain de 2021. En juillet de cette année, FTX Trading Ltd. levait également un milliard de dollars tandis qu'en janvier, Robinhood Markets Inc. augmentait son capital de 3,4 milliards de dollars.

1.000 utilisateurs l'an prochain

NYDIG est basée à New York et propose un accès aux fonds bitcoin qu'elle gère et conserve, aux clients privés de Wells Fargo & Co, JPMorgan Chase & Co. et Morgan Stanley .