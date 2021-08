La rotation stratégique de GBL séduit le marché

GBL a réduit ses positions sur quelques valeurs cotées en bourse et s'est renforcé dans le non-coté comme l'illustre l'investissement en Voodoo. Une rotation saluée par des analystes.

Vendredi après bourse, GBL a dévoilé ses chiffres pour le premier semestre. Retenons-en quelques-uns comme une hausse de 32%, sur les douze derniers mois, de son actif net réévalué à 23,1 milliards d’euros et une augmentation de 10% de ses "cash earnings". Par contre, le résultat net se contracte de 10% à 335 millions d’euros et la décote moyenne (différence entre le cours de bourse et l’actif net) atteint encore 33%.