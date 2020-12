La start-up Legacio s'attaque au monopole des notaires

"Quand un décès survient dans leur famille, les Belges ont comme réflexe de se rendre chez le notaire. Or, la réalisation d'une déclaration de succession n'est pas un acte notarié." C'est pour s'attaquer à cette situation monopolistique que François Kiesecoms, le CEO, et ses deux associés Boris De Vleeschouwer et Killian Geleyn ont lancé Legacio, une legaltech qui ambitionne de démocratiser les démarches nécessaires à la transmission d'un héritage.