La tentative d’OPA sur Ageas pourrait susciter d’autres marques d’intérêt

Tous les regards étaient tournés, ce lundi matin à 9h, vers l’action Ageas. Vendredi soir, on a appris, en effet, qu’un groupe d’investisseurs réunis sous la dénomination de BE Group avait proposé, voilà quelques semaines, une "offre indicative et hautement conditionnelle" sur l’assureur belge. Une offre que le conseil d’administration a jugé irréaliste. Il a donc décidé de ne pas y donner suite.