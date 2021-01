Le Belge Christophe Cherry prend la tête d'Atradius France

Le 1er avril, Christophe Cherry succédera à l'actuel Country Director d'Atradius France, Yves Poinsot, qui prend sa retraite après 34 ans de bons et loyaux services. Il devient ainsi le premier Belge à diriger la division française de l'assureur-crédit , tout en conservant ses fonctions de directeur général pour la Belgique et le Luxembourg qu'il occupe depuis 2009.

Christophe Cherry travaille au sein de l'assureur-crédit depuis plus de 20 ans. En tant que Country Director Belux, "il a su guider Atradius Belgique et Luxembourg à travers la crise financière et économique de 2008", indique le groupe dans un communiqué. Il pourra, cette fois, se retrousser les manches face à la crise du Covid, la plus grave depuis des décennies.