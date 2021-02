Le Belge Rob Heyvaert va prendre la tête d'une licorne

C'est depuis son camp de base new-yorkais que Rob Heyvaert, l'ancien fondateur et PDG du cabinet de conseil Capco, annonce son nouveau grand coup. Aujourd'hui à la tête du fonds de private equity Motive Partners, celui-ci et le fonds d'investissement Clearlake vont mettre la main sur 80% du capital de la fintech américaine InvestCloud via un montage financier complexe. La start-up a notamment pour clients JPMorgan et Citigroup.