Le Brexit acté, la fintech Ebury se repliera sur la Belgique

Spécialisée dans les solutions financières, Ebury s’installera à Bruxelles une fois le Brexit entériné. S’il n’y aura aucun changement pour les clients, cette arrivée entraînera un renforcement des équipes. Chaque mois, le groupe traite 5 milliards d’euros de transactions.

Le Brexit peut également avoir du bon pour la Belgique. Les acteurs du monde bancaire londonien ne voient pas spécialement d’un très bon œil la sortie de leur pays de l’Union européenne. Bruxelles devient alors plutôt attractive. Certains y font même des plans de repli.

C’est notamment le cas chez Ebury qui fera les bagages de son siège social une fois le Brexit acté pour les déposer dans la capitale belge. Elle rejoindra la fintech londonienne Bankable qui va prochainement ouvrir de nouveaux bureaux à Bruxelles et y créer une petite cinquantaine d’emplois dans les prochains mois.

"Le choix s’est porté sur Bruxelles assez simplement. Nous avions déjà fait les démarches pour disposer des agréments nécessaires. Dans les faits, il n’y aura en réalité aucun changement dans notre offre, la différence sera juste dans la rédaction des contrats." Martin Vanhentenryck Business developer

Fondée en 2009 par deux Espagnols installés à Londres, Ebury cartonne. Spécialisée dans les solutions financières, notamment pour tout ce qui concerne l’exposition aux taux de change, la scale-up est présentée comme une candidate sérieuse au titre de licorne, ces fameuses scale-ups non cotées et valorisées à plus d’un milliard d’euros.

En moins d’une décennie, l’entreprise a déjà levé plus de 110 millions d’euros. Elle compte environ 950 travailleurs dans le monde et 35.000 clients. Actif dans une vingtaine de pays, Ebury vient d’ouvrir de nouveaux bureaux à Sydney et New York et sera également aussi bientôt à Hong-Kong.

La date du déménagement n’est pas encore connue mais il est bien confirmé. "Tout est déjà réglé et les clients sont même déjà prévenus", assure Laurent Goffard, key account director chez Ebury. L’entreprise ne fait pas un saut dans l’inconnu puisqu’elle dispose d’une antenne belge, installée en plein centre de Bruxelles, depuis déjà deux ans. "Le choix s’est porté sur Bruxelles assez simplement. Nous avions déjà fait les démarches pour disposer des agréments nécessaires. Dans les faits, il n’y aura en réalité aucun changement dans notre offre, la différence sera juste dans la rédaction des contrats", assure Martin Vanhentenryck, business developer.

Bruxelles plutôt qu’Amsterdam

Si le client n’y verra rien, la Belgique, elle, en profitera bien. Avec ce nouveau statut, le bureau belge prendra forcément une ampleur toute autre. "Nous allons d’ailleurs déménager dans les mois à venir. Nous sommes pour le moment 25 ici. C’est une implantation comparable aux autres qui existent dans le monde. Mais une fois le déménagement fait, nous allons agrandir les équipes et récupérer une partie du personnel administratif", expliquent les responsables d’Ebury.

"Aujourd’hui, notre plus grosse difficulté est notre manque de notoriété en Belgique. Avec le siège social, on sera beaucoup plus visible." Laurent goffard key account director chez ebury

Difficile toutefois pour le moment de savoir quelle sera l’ampleur du changement. "Tout dépendra de la mise en place concrète du Brexit donc on ne sait pas encore exactement combien nous serons." Une belle évolution pour le bureau belge qui n’était pourtant à la base visiblement pas une priorité pour Ebury. "Le bureau à Bruxelles n’a été ouvert que huit ans après le lancement d’Ebury. L’activité belge a d’abord été traitée par l’antenne d’Amsterdam. Les responsables ont ensuite rapidement compris qu’il serait plus efficace de s’installer à Bruxelles, notamment pour mieux répondre aux spécificités de notre marché."

En devenant siège principal de l’entreprise, les responsables du siège belge espèrent bien profiter de leur nouveau statut. "Aujourd’hui, notre plus grosse difficulté est notre manque de notoriété en Belgique. La fintech est encore peu connue du grand public. Avec le siège social, on sera beaucoup plus visible", souligne encore Laurent Goffard.

Vers les 2.000 clients