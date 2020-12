Le Conseil d’État déboute Diego Aquilina, ex-CEO d'Integrale

L’ancien CEO d’Integrale demandait la suspension de la décision de la BNB et de la FSMA de lui retirer son agrément "fit and proper".

Le Conseil d’Etat a rejeté, dans un arrêt datant du 20 novembre, la requête de Diego Aquilina, l’ancien CEO d’Integrale, ayant pour objet la suspension de l’exécution des décisions de la Banque nationale et de la FSMA. L’ancien patron de l’assureur contestait le retrait de son agrément "fit and proper" , nécessaire pour diriger une compagnie d’assurance. En avril dernier, ce retrait avait eu pour conséquence la fin de ses fonctions en tant que CEO.

Voté dans la foulée du scandale Nethys, qui détient 71% de l’assureur vie plus 20% supplémentaire via son fonds de pension Ogeo Fund, le décret plafonnait les salaires des dirigeants d’entreprises détenues par les provinces et les communes de la région à 260.000 euros par an. Diego Aquilina avait lui-même participé à plusieurs réunions du comité de rémunération et de nomination d’Integrale, qui avait approuvé ces prébendes au printemps 2018.