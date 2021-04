Le cash, victime de la pandémie...

Magasins et restaurants fermés. Des voyages déconseillés, voire interdits. 2020 a été une année perturbée sur le front des paiements. Avec des gagnants, mais aussi un perdant: le cash.

La pandémie a-t-elle modifié nos habitudes de paiements? La réponse est mitigée, mais une conclusion s'impose: le cash cède encore du terrain. Selon les données de Worldline , sans surprise le paiement électronique en point de vente s'est écroulé avec le premier confinement. Les magasins et les restaurants fermés ont provoqué une réduction de moitié du nombre de transactions quotidiennes (de quelque 6 millions à un plus de 3 millions).

Néanmoins, une reprise rapide a été enregistrée dès la fin du mois de mai. Depuis, le nombre de ce type de transaction se maintient à des niveaux supérieurs. Certes le montant moyen n'a, lui, guère évolué passant de 39,23 euros à 39,27 en un an.

Le grand gagnant de cette crise sanitaire est sans conteste l'e-commerce . Il a vu son nombre de transactions passer de 800.000 à plus de 1 million par jour dès les premiers jours de lockdown. Depuis quelques semaines, les transactions se stabilisent à 1,5 million par jour. "Cela reste à un niveau très haut, comme si les gens s'étaient habitués à commander les choses de leur quotidien via l'e-commerce," relève Vincent Roland, CEO de Worldline Belgique.

Au plus fort de la crise sanitaire, les retraits d'argent cash aux distributeurs s'effondraient à quelque 120.000 transactions par jour, contre les quelque 400.000 encore enregistrées en février 2020.

Les chiffres de The House of Marketing et SafeShops.be montrent cependant que le montant moyen des achats effectués sur le net s'est tassé de 15 euros (à 81,62 euros). Certes tout le volet tourisme, très prisé des achats en ligne, a quasiment disparu l'an dernier.