Le courtier Wilink passe sous pavillon français

Nouvelle étape dans la vie du wallon Wilink Insurance, l'un des plus importants courtiers en assurances pour particuliers, indépendants et PME du pays. Le fonds d'investissement français LFPI , déjà actif en Belgique, en est en effet devenu l'actionnaire majoritaire , fort d'une prise de participation de 51%, a-t-on appris en ce début de semaine.

Consolidation du marché

L'objectif de ce nouveau développement? Aider Wilink à croître plus rapidement, notamment par une stratégie externe ciblée. Après tout, la consolidation s'est révélée être un driver important sur le marché belge du courtage d'assurance ces dernières années. En effet, en raison des coûts d'investissement croissants associés à la numérisation et à la réglementation, de plus en plus de petits et moyens acteurs remettent aujourd'hui leur entreprise.