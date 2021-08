Le coût des inondations va dépasser la barre du milliard d'euros

Alors que les discussions sur la répartition de la charge des inondations se poursuivent entre la Région wallonne et le secteur des assurances, la facture totale de cette catastrophe se précise de jour en jour.

La semaine dernière, KBC et Belfius faisaient grimper le compteur à 162 millions. Désormais, AG Insurance fait état d'une estimation à 400 millions de l'impact de ces inondations sur ses clients.

KBC, Belfius et AG Insurance avancent déjà une première estimation totale du coût de ces inondations à 562 millions d'euros.

"Il reste encore une marge d'incertitudes, mais sur la base des informations actuelles, on devrait arriver à des centaines de millions d'euros et à terme dépasser la barre du milliard d'euros", affirme Wauthier Robyns d'Assuralia.

Une solution au plus vite

L'enjeu des discussions entre le monde politique et le secteur revêt donc un caractère de plus en plus important. Rappelons qu'en acceptant d'introduire une couverture catastrophe naturelle dans ses polices d'incendie risques simples, le secteur de l'assurance attendait des autorités leur intervention en cas de sinistre dépassant les 375 millions d'euros.