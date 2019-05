Le délai de réaction des assureurs énerve de plus en plus le consommateur

Le temps de réaction et de règlement est la principale source de tension entre assurés et assureurs, relève l’ombudsman. Il conseille aussi de soigner les expertises, souvent mal vécues.

Les réclamations ont augmenté assez nettement du côté des assurances-vie (+ 24%) et des soins de santé (+ 27%). "Avec l’assurance-auto, ces branches d’assurance forment le trio de tête des branches pour lesquelles l’Ombudsman reçoit le plus de demandes , situe ce dernier. La hausse s’explique principalement par de nombreuses plaintes sur les longs délais de règlement dans ces deux branches."

Trop lent

Et de pointer les raisons internes qui peuvent expliquer ces retards: "De nouveaux systèmes informatiques, des reprises de portefeuilles d’assurance, la cessation d’activités et le manque de personnel dans les entreprises d’assurances sont autant de facteurs qui engendrent des retards dans les délais de réponse envers le consommateur."

Sans doute l’assuré se montre-t-il plus sensible aujourd’hui sur la question. "À l’ère du digital, le consommateur s’attend, de son côté, à recevoir une réponse plus rapide. Il tolère moins les délais d’attente et retards de gestion."