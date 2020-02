Le déménagement d'Allianz exacerbe encore les tensions sociales

Depuis le mois de décembre, le climat social s’est fortement dégradé dans les rangs de la compagnie d’assurance Allianz Belgique . Alors que les travailleurs avaient exprimé leur ras-le-bol quant au manque d’effectifs et à l’importante charge de travail, la direction avait répondu en annonçant la suppression de 75 emplois lors des trois prochaines années.

Une décision qui n’a évidemment pas permis de calmer les tensions avec les syndicats. Une semaine plus tard, une victime collatérale était enregistrée : Wilfried Neven, le CEO de l’entreprise, était débarqué avec effet immédiat et remplacé par Kathleen Van den Eynde, responsable de l'investissement en Vie & Santé de la compagnie pour le Benelux (qui conserve toujours cette fonction également).

Une nomination qui a suscité "l’espoir" des organisations syndicales, mais force est de constater qu’un mois plus tard, c’est toujours la soupe à la grimace . "C’est une nouvelle direction, il faut lui laisser un peu de temps", tempère Fatima Daidou, permanente CNE. "Le problème est que nous discutons essentiellement avec la direction RH, qui ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel."

"Le dialogue est très difficile", confirme Yves Flamand, permanent SETCa. "Le climat a fortement changé" ces derniers mois, ajoute-t-il. "Nous n’avons plus beaucoup de marge de liberté."

Suppression du pointage

De plus, de nouveaux griefs se sont ajoutés à l’actif des employés ces dernières semaines. En mars, la compagnie quittera ses bureaux de la place De Brouckère pour migrer vers le quartier Nord, sur le boulevard Roi Albert II, dans une tour du projet Möbius . Un déménagement qui impliquera naturellement quelques changements logistiques et organisationnels. Sauf que certains d’entre eux sont "imbuvables" pour les travailleurs.

Tout d’abord, la direction entend supprimer le pointage via un badge à l’entrée du bâtiment, pour prendre en compte le moment où l’employé se connecte à son ordinateur. Une modification qui implique une importante différence en termes de prestation. "Le nouveau bâtiment fait une vingtaine d’étages, vous imaginez bien que c’est une chose de badger en entrant, et que c’en est une autre de devoir aller au quinzième et de se loguer", explique Yves Flamand.