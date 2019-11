Le deuxième fonds Smartfin collecte 200 millions d'euros

Au compteur de Smartfin II à la clôture de la levée de capitaux: 200 millions d’euros, soit 50 millions de plus que l’objectif de ses fondateurs , Jurgen Ingels, Bart Luyten, Thomas Depuydt, Bert Baeck et Simon Dewaele. 20 à 30 millions d’euros pourraient même s’y ajouter si les actionnaires y consentent.

Le capital de ce second fonds se répartit en 50 millions pour les groupes institutionnels et 150 millions pour les entrepreneurs familiaux.

Dans l’actionnariat de Smartfin II, on retrouve donc très logiquement, à hauteur de 115 millions d’euros, des investisseurs du premier fonds, dont Jan Toye (ex-Palm), Jos Sluys (ex-Arinso) et Jan De Clerck (Domo Investment Group). Le capital de ce second fonds se répartit en 50 millions d’euros pour les groupes institutionnels et 150 millions pour les entrepreneurs familiaux: parmi les premiers, le Belgian Growth Fund (25 millions); chez les seconds, Jonas Dhaenens, le fondateur de la licorne belge Combell.