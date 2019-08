Le fan club de GBL s'agrandit

KBC Securities recommande désormais d'acheter l'action GBL. L'objectif de cours a été relevé à 95 euros. La nouvelle stratégie et la plus grande transparence ont séduit les analystes.

La vie d’un holding n’est plus de tout repos. D’ailleurs on ne dit plus "holding" mais société d’investissement cela fait moins Bourse à papa.

Un portefeuille de 18,7 milliards d'euros

Le groupe dispose en outre d’un joli matelas financier pour poursuivre la diversification de son portefeuille. "Avec un endettement limité et un profil de liquidité solide de 3,6 milliards d’euros, GBL peut agir rapidement dans le cadre de sa stratégie d’investissement plus active" soulignent Joachim Vansanten et Cédric Duinslaeger de KBC Securities. Cette stratégie doublée d’une plus grande transparence devrait permettre de réduire la décote et de la ramener à un niveau davantage en ligne avec les autres holdings (hors mono-holdings) estiment-ils.