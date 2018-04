Le magnat belge du caoutchouc jugé pour corruption

Vincent Bolloré a été inculpé

À l’issue de 30 heures de garde à vue, l’homme d’affaires français Vincent Bolloré a été mis en examen (inculpé), mercredi soir, à Paris, pour son rôle présumé dans une enquête portant sur des soupçons de corruption pour l’obtention de concessions portuaires en Afrique de l’Ouest.

Vincent Bolloré, 66 ans, n’a pas été placé sous contrôle judiciaire et on ne connaissait pas, mercredi, les préventions qui lui sont reprochées. "Pour une affaire remontant à près de 10 ans sur des liens supposés entre des campagnes électorales menées par Euro RSCG au Togo et en Guinée, pour quelques centaines de milliers d’euros, et des concessions portuaires lancées et obtenues dans ces pays pour des centaines de millions d’euros, pourtant neuf ans avant les élections au Togo et un an avant l’élection en Guinée, M. Vincent Bolloré a été mis en examen par le juge Tournaire", a annoncé le groupe dans un communiqué.

La Justice française veut savoir si Bolloré a utilisé les services d’Havas pour peser sur la campagne présidentielle en Guinée et se voir attribuer la gestion des ports de Conakry et Lomé.