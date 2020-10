Le marché boude le deal d’Euronext à 4,3 milliards d’euros

L’affaire est donc entendue, sous réserve, toutefois, du feu vert des actionnaires attendu le 20 novembre. Sans grande surprise, Euronext qui gère déjà les Bourses de Bruxelles, Paris, Amsterdam et Lisbonne va mettre la main sur la Borsa Italiana pour 4,325 milliards d’euros en cash .

Avec l'intégration de Borsa Italiana, Euronext comptera plus de 1.800 sociétés cotées.

La Borsa Italiana, ce n’est pas uniquement la bourse milanaise et ses 370 sociétés cotées pesant 545 milliards d’euros en termes de capitalisation. Non, Borsa Italiana c’est aussi la plateforme MTS , principal marché électronique d’emprunts d’État de la zone euro.

Un tiers du nouveau groupe

L’an dernier, le groupe a dégagé des revenus de 464 millions d’euros et un ebitda de 264 millions, soit environ un tiers de la nouvelle entité combinée avec des chiffres respectifs de 1,3 milliard et de 711 millions d'euros. L’Euronext renforcé comptera 1.800 sociétés cotées, avec plus de 42 milliards d’euros levés en 2019 pour financer le développement de ces entreprises.