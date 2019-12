Le personnel d'Allianz se dit épuisé, la direction répond par 75 pertes d'emplois

Il y a une semaine le personnel d'Allianz Belgique dénonçait auprès de la direction le manque d'effectif et l'état d'épuisement dans lequel il était. Jusqu'à présent, ils affirmaient que la seule réponse de la direction était de voir des salariés toujours plus flexibles .

"Je ne veux pas dire qu'il s'agit d'un non-event", souligne Wilfried Neven, directeur d'Allianz Benelux. "Mais il ne s'agit pas non plus d'une grosse restructuration. Nous avons lancé un plan similaire il y a trois ans où 75 emplois avaient aussi été supprimés en trois ans. Nous annonçons donc aujourd'hui que 25 emplois disparaîtront chaque année via des départs naturels et des licenciements."